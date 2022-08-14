سموحة: تلقينا عرضين من الأهلي والزمالك لضم عبدالكبير الوادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علي البهجي:

أكد عمر الغنيمي، نائب رئيس سموحة، أن ناديه تلقى عرضين من الأهلي والزمالك للحصول على خدمات لاعب الفريق عبدالكبير الوادي.

وقال الغينمي في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 2:" حددنا 40 مليون جنيه للاستغناء عن خدمات عبدالكبير الوادي".

وأضاف:" العروض التي وصلتنا لضم عبدالكبير الوادي قريبة من القيمة التي حققناها ولذلك دخلنا في مفاوضات مع لاعب كبير لتعويض رحيل اللاعب المغربي المحتمل.

وأوضح، أن النادي السكندري اقترب من حسم صفقة لاعب كبير، لافتا أن تلك الصفقة ستكون حديث الدوري المصري.

يذكر أن سموحة كان قد تعاقد مع عبدالكبير الوادي في الموسم الماضي قادما من وادي دجلة، وينتهي تعاقده في صيف 2023.