الأهلي يسعى لحجز مكانه في ربع نهائي كأس مصر عبر بوابة المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

يترك الأهلي منافسات الدوري المصري الممتاز جانبًا، وينقل اهتمامه إلى بطولة كأس مصر، حيث يستضيف نظيره مصر المقاصة على ستاد "الأهلي وي السلام" عند الثامنة من مساء اليوم الأحد، في الدور ثمن النهائي من البطولة.

وابتعد الأهلي نظريًا عن المنافسة على لقب الدوري المصري لهذا الموسم، إذ يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 62 نقطة من 29 مباراة، ويتخلف بفارق 10 نقاط عن المتصدر الزمالك، قبل 4 جولات على نهاية الموسم.

وبما أن تتويج الأهلي بلقب الدوري في الموسم الجاري يبدو أمرًا صعبًا، فإن فريق المدرب البرتغالي ريكاردو سواريش سيضع كل تركيزه على بطولة كأس مصر، ليحرم الزمالك من الفوز بالثنائية للمرة الثانية على التوالي، وهي واقعة ستكون الأولى في التاريخ.

ويسعى الأهلي لاستعادة لقب كأس مصر هذا الموسم، بعدما خسر اللقب في الموسم الماضي، إذ انهزم في المباراة النهائية على يد غريمه الزمالك.

وهدد الأهلي بالانسحاب من بطولتي كأس مصر وكأس السوبر المصري، اعتراضًا على أداء التحكيم في مباريات الدوري، خصوصًا مباراة فاركو، التي شهدت إلغاء هدف مثير للجدل لبيرسي تاو.

لكن الأهلي أكد أمس السبت مشاركته في البطولتين، بعد استجابة اتحاد الكرة لمطالب القلعة الحمراء.

وكان الأهلي تخطى المصري بالسلوم بهدف في مباراة دور الـ32 من البطولة، وقت أن كان سامي قمصان يقود الفريق من مقعد الرجل الأول.

في المقابل، فاز مصر المقاصة على بني عبيد بهدفين دون رد ضمن الدور ذاته.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الأهلي ومصر المقاصة اليوم، ضد المقاولون العرب في الدور ربع النهائي، بعد أن عبر فريق ذئاب الجبل نظيره الجونة بثنائية نظيفة.

والتقى الأهلي ومصر المقاصة مرتين هذا الموسم في مسابقة الدوري المصري الممتاز، فاز فيهما الفريق الأحمر وخرج بشباك نظيفة في المباراتين، حيث انتصر بنتيجتي 4-0، و1-0.

ولم يخسر الأهلي في آخر 9 مباريات خاضها ضد مصر المقاصة، إذ ترجع آخر هزيمة له أمام الفريق الفيومي إلى ديسمبر 2017 بنتيجة 2-3.

ويفتقد الأهلي خدمات بيرسي تاو الذي غاب عن قائمة الفريق التي أعلنها سواريش لمباراة مصر المقاصة، بسبب "الإجهاد العضلي".

ويدخل الأهلي مباراة اليوم بقائمة معظمها من الشباب والعائدين من الإصابة، بعد قرار مجلس الإدارة بإراحة معظم الأساسيين، حيث خاض الفريق الأحمر مباراتي الاتحاد والمصري في الدوري بقائمة مشابهة.

في المقابل، صرح وليد هويدي، المشرف على الكرة بالمقاصة، بأن الفريق الفيومي هو الآخر سيعتمد على عدد من الناشئين الجدد في مباراة الأهلي اليوم.

بطاقة المباراة

الفريقان: الأهلي ومصر المقاصة

المناسبة: ثمن نهائي كأس مصر

التاريخ: 14 أغسطس 2022

التوقيت: 08:00 مساءً

الملعب: الأهلي وي السلام

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1

الحكم: وائل فرحان