مدرب بيراميدز: الزمالك الأقرب للفوز بالدوري.. ونريد تحقيق بطولة للنادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أكد محمود فتح الله المدرب العام لنادي بيراميدز أن الزمالك يسير بشكل جيد ويعد هو الأقرب لنيل لقب الدوري الممتاز في ظل انتصاراته المتتالية.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 72 نقطة ويليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 65 نقطة.

وقال فتح الله في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 1: "بيراميدز سيخوض مبارياته المتبقية للفوز ولا نريد التفريط في أي نقطة".

وأضاف: "الزمالك يسير بشكل جيد وهو الأقرب للتتويج بالدوري بنسبة كبيرة، وبالنسبة لنا طموحنا وأهدافنا كانت أكبر من المركز الثاني".

وأكمل: "هدفنا هو تحقيق بطولة لنادي بيراميدز ونريد المنافسة على الألقاب وليس من السهل المنافسة وسط الأندية الكبيرة ولو حصلنا على بطولة هذا العام سيكون "خير وبركة" وإذا لم يتحقق سنحاول العام القادم ونتمنى أن يحدث".

وتابع: "ليس لدي أي معلومات بشأن الأحاديث الدائرة حول مستقبل شريف إكرامي ورمضان صبحي وأحمد فتحي، هذه مسؤولية الإدارة، هم لاعبين كبار ومؤثرين وإضافة قوية للفريق، لا أعرف من أين تخرج مثل هذه الأنباء؟، وتركيزنا فقط في الملعب".