المقاصة: سندفع بعدد من اللاعبين الناشئين الجُدد أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد وليد هويدي، المشرف العام على الكرة بنادي مصر المقاصة، أن ناديه لديه العديد من اللاعبين الناشئين وهم يلعبون بشكل أساسي مع الفريق الأول منذ بداية الموسم.

وقال هويدي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2:" سنستعين بعدد من اللاعبين الناشئين الجُدد خلال المباراة أمام الأهلي في كأس مصر".

ويستعد الأهلي لمواجهة أمام مصر المقاصة، المقرر إقامتها مساء غدٍ الأحد، على ملعب "الأهلي we السلام" في دور الـ16 لبطولة كأس مصر.

وتأهل الأهلي إلى الدور ثمن النهائي بعد تخطي عقبة المصري بالسلوم في دور الـ32 من البطولة.

يذكر أن مصر للمقاصة اصبح أول الهابطين من دوري we المصري بعد الهزيمة من الزمالك 5-0