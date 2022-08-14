محمد إبراهيم يكشف سبب تجديد عقده مع سيراميكا ويحدد هدفه القادم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

أكد محمد إبراهيم، لاعب سيراميكا كليوباترا، أنه جدد عقده مع الفريق بهدف الاستقرار، مشيرًا إلى أنه يركز فقط داخل الملعب، ولا يلتفت إلى الأحاديث حول العروض المقدمة له.

وانضم محمد إبراهيم إلى سيراميكا كليوباترا في نوفمبر 2020، وجدد عقده منذ أيام مع الفريق حتى 2024.

ولعب محمد إبراهيم 29 مباراة مع سيراميكا هذا الموسم بكل البطولات، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع 6 أهداف.

وقال محمد إبراهيم، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتسي 1"، اليوم السبت "جددت عقدي مع سيراميكا كليوباترا بهدف الاستقرار، أشكر أحمد سامي على ثقته، وأسعى لتقديم أفضل ما لدي في الفترة المقبلة".

وأضاف اللاعب "أركز على عملي فقط، لم أركز مع ما يقال عن العروض قبل التجديد، ولن أركز معها بعد التجديد، تركيزي في الملعب فقط، وجلسة التجديد لم تستمر أكثر من ربع ساعة".

وأوضح نجم الزمالك الأسبق "عدت للمنتخب في المعسكر السابق، وأسعى لتقديم أفضل ما لدي كي أنضم إلى المعسكر المقبل".

واختتم حديثه قائلًا "صالح جمعة لاعب كبير ولديه خبرة، ومازال صغير السن، أتمنى أن يستمر معنا لأن لديه إمكانيات يمكن أن تفيد أي فريق".