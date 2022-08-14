برشلونة يفشل في فك شفرة فاليكانو ويبدأ موسمه بتعادل مخيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

بدأ فريق برشلونة موسمه بتعادل سلبي مخيب أمام ضيفه رايو فاليكانو في لقاء أقيم على ملعب "سبوتيفاوي كامب نو" ضمن حسابات الجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني موسم (2022 - 2023).

وحاول الفريق الكتالوني برشلونة الثأر من رايو فاليكانو بعد الخسارة مرتين في الموسم الماضي بنتيجة (1-0) في المباراتين، إلا أن الفريق المدريدي نجح مجددًا وخرج بنقطة من كتالونيا.

ومن المقرر أن يخرج برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد في الجولة الثانية، في المقابل يستقبل رايو فاليكانو الفريق الثاني في كتالونيا إسبانيول.

تشكيل برشلونة: تير شتيجن - رونالد أروخو - إريك جارسيا - جوردي ألبا- أندرياس كريستنسن - جافي - سيرجيو بوسكيتس - بيدري - عثمان ديمبلي - روبرت ليفاندوفسكي - رافينها.

تفاصيل المباراة

الدقيقة 12 استطاع الهداف البولندي والوافد الجديد لبرشلونة روبرت ليفاندوفسكي أن يسجل هدف البرسا الأول لكن الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل.

رافينها حاول في الدقيقة 25 أن يهدد مرمى الفريق الضيف بتسديدة عبر كرة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء تمر الكرة من أمام اللاعبين وتخرج لضربة مرمى.

أولى فرص برشلونة الحقيقية كانت في الدقيقة 34 بتسديدة عن طريق عثمان ديمبلي من داخل منطقة الجزاء إلا أن حارس فاليكانو يتصدى للكرة بثبات.

وعاد الفريق الكتالوني من جديد في الدقيقة 35 ليهدد مرمى فاليكانو بتسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق الموهبة الشابة بيدري تمر الكرة بجوار القائم بقليل لتظل النتيجة سلبية.

فاليكانو عن طريق لاعبه ألفارو جارسيا كاد أن يوجه صدمة للفريق الكتالوني بعد مراوغته أروخو لينفرد بمرمى برشلونة ويسدد إلا أن تير شتيجن ينقذ فريقه ويبعد الكرة في الدقيقة 46.

فرصة خطيرة أهدرها سيرجيو كاميلو لاعب رايو فاليكانو في الدقيقة 52 بعد انفراده بمرمى برشلونة تمر الكرة بجوار القائم.

وكاد أنسو فاتي لاعب برشلونة أن يفتتح أهداف المباراة بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من ديمبلي في الدقيقة 65 إلا أن حارس فاليكانو يبعد الكرة بنجاح.

محاولات برشلونة استمرت بتسديدة قوية من بوسكيتس خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 69 إلا أن الحارس المقدوني ستول ديميتريفسكي يواصل تألقه ويبعد الكرة.

كرة في مكان رائع أتيحت للإيفواري كيسي بعد عرضية من ديمبلي يفشل من خلالها كيسي استغلال الفرصة بعد تسديدة قوية تمر أعلى المرمى في الدقيقة 75.

وقبل نهاية المباراة بست دقائق كاد أوباميانج أن يحرز هدفًا لبرشلونة لتتخطى الكرة حارس فاليكانو لكن مدافع الفريق المدريدي يبعد الكرة قبل دخولها المرمى.

وأحرز فرانك كيسي هدفًا لصالح برشلونة في الدقيقة 88 إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل لتظل النتيجة سلبية.

وتلقى فريق برشلونة ضربة قوية في صفوفه بخروج بوسكيتس بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 90+4.

واستطاع سلفادور سانشيز لاعب فريق فاليكانو أن يسجل هدفًا لصالح فريقه في الدقيقة 90+5 إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.