الامارات | كايو: لاعبو البطائح يستفيدون من كل ثانية في المعسكر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب فريق البطائح، البرازيلي كايو زاناردي، أن لاعبي فريقه يعملون على الاستفادة من كل ثانية من المعسكر الخارجي المقام حالياً في تركيا، وذلك من أجل الوصول إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية الفنية قبل تدشين رحلتهم في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخهم.

وقال كايو في حديثه للحساب الرسمي لنادي البطائح عن المعسكر:

«إنهم بدأوا تدريباتهم قبل 12 يوماً بصورة صباحية ومسائية»،

كاشفاً أن الفريق به العديد من اللاعبين الجدد الذين انضموا، أخيراً، لافتاً إلى أن البطائح خاض ثلاث مباريات ودية حتى الآن.

وأشار إلى أن اللاعبين أظهروا جديتهم في الحصص التدريبية بشكل جيد، مبيناً أنهم يبذلون جهوداً كبيرة للاستفادة القصوى من هذه الفرصة التي أمامنا للتجهيز للموسم الجديد، فيما ولم يخف كايو سعادته بالجهد المقدر المبذول من اللاعبين والتزامهم بمواعيد التدريبات والمباريات بشكل احترافي، مشدداً على أنهم يسعون إلى الاستفادة من كل ثانية من وقت المعسكر.