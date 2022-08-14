الامارات | العنبري: هدف خورفكان في الموسم المقبل الوجود بأحد المراكز الجيدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق خورفكان، عبدالعزيز العنبري، إن «هدف الفريق في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين هو الوجود في أحد المراكز الجيدة». وأضاف في تصريح صحافي أن الفريق بلغ جاهزية مهمة قبل بدء الموسم، وتابع: «نتمنى أن يستمر الفريق بذلك بعد عودته للدولة، من خلال التمارين والمباريات الودية، والذي ولّد الانسجام والتجاوب الكبير بين اللاعبين».

وأكد: «شخصياً كجهاز فني مرتاح من العمل الكبير للفريق، ونتمنى دعماً كبيراً من قبل جمهور خورفكان للفريق، والمعروف عنهم بدعمهم للفريق، وحضورهم يسعدنا، وهم الرقم واحد». يذكر أن خورفكان لعب مباراتين وديتين فاز في الأولى على التعاون السعودي بهدف نظيف، وخسر في الأخرى أمام الوصل بهدفين لهدف.