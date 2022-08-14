الامارات | مبادرة المعسكر الصيفي تختتم فعالياتها في دبا والنصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم ناديا دبا والنصر، فعاليات المعسكر الصيفي، الذي أقيم من 8 وحتى 11 الجاري، بالشراكة مع رابطة المحترفين الإماراتية، للفئة العمرية من 4 - 13 سنة، وسط مشاركة واسعة وإقبالٍ لافت، فيما تستكمل فعاليات المعسكر الصيفي خلال الفترة من 15 أغسطس، وحتى 18 من الشهر ذاته، في نادي الجزيرة.

وكانت رابطة المحترفين الإماراتية أطلقت مبادرة «المعسكرات الصيفية»، بالشراكة مع الأندية، لتوسيع قاعدة ممارسي نشاط كرة القدم، وإشراك أولياء الأمور، تماشياً مع استراتيجية الرابطة ومبادرة تراخيص الأندية والتطوير، لمنح الفرصة للجميع من أجل ممارسة كرة القدم.