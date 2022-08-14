الامارات | طموحات كبيرة لزوارق الإمارات في جولة الختام بمونديال الفورمولا2 اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخوض زوارق الإمارات، اليوم، التحدي الأخير والنهائي من خلال الجولة الثانية لبطولة العالم لزوارق الفورمولا2، والمقامة في مدينة كوبكيس في ليتوانيا عبر انطلاق تفاصيل السباق الرئيس والختامي للجولة، حيث يمثل الإمارات حامل لقب البطولة فريق أبوظبي بزورق 1 بقيادة راشد القمزي، وزورق 36 بقيادة منصور المنصوري، بالإضافة للحضور القوي لزورق الشارقة بقيادة سامي سيليو عبر المنافسة.

ويأتي اختبار السباق الرئيس وسط ظروف قوية، بعد أن سجل منصور المنصوري في الجولة الماضية المركز الثاني ليكون وصيف المنافسة بـ15 نقطة، في حين يتصدر الترتيب العام حالياً زورق الألماني ستيفان هاجن برصيد 20 نقطة، وثالثاً النرويجي توبايس مونتي كاس برصيد 12 نقطة.

ويقام السباق على مسار 1660 متراً على بحيرة كوبسكيس التي تُعد عصب الحياة في المدينة وأحد المعالم الرئيسة من خلالها. وتبدأ الأحداث اليوم مع الاجتماع التنويري في الصباح الباكر للمتسابقين في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت ليتوانيا، ثم لاحقاً فترة التجارب الحرة والتمهيد والإحماء للمشاركين عبر مسار السباق، قبل الانتقال الى اللحظة الأهم من خلال انطلاق السباق الرئيس في الخامسة مساء، ومن المتوقع أن يستمر لخمس وأربعين دقيقة يعقبها التتويج.