الامارات | كأس رئيس الدولة للخيول العربية في ضيافة روسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتضن مضمار «سنترال موسكو هيبودروم» الرملي في روسيا، اليوم، المحطة الثامنة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة بنسختها الـ29، في قمة مواجهات الفئة الأولى للكأس التي تواصل سباقاتها العالمية ورحلتها الناجحة التي تؤكد مكانتها التاريخية المرموقة كأعرق سلسلة سباقات للخيل العربي في العالم.

ويجمع سباق المحطة الروسية نخبة الخيول العربية التي تتميز بالسرعة والقوة والسمعة المرموقة، وتمثل أفضل مرابط وإسطبلات الخيل الروسية في السباق الذي يقام ضمن الفئة الأولى لمسافة 2000 متر للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق.

وتضم القائمة كلاً من بطل النسخة الماضية الجواد «ساحر»، للمالك مردوخوفيتش ادوارد، بإشراف المدرب ديروف، وقيادة الفارس سوخانوف دينيس، و«سيف الملوك» للمالك هاهليف، وإشراف المدرب زيلاجوسكا، وقيادة الفارس كولينيتش،

و«توفيق» للمالك تشاكشوف، وإشراف المدرب سيمينوف، وقيادة الفارس أولوبييف، وخيول أخرى.

وقال مطر الظاهري رئيس اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات الكأس في تصريح صحافي: «يمثل وصول سلسلة سباقات الكأس الغالية للمحطة الروسية الثامنة امتداداً مهماً وثرياً لأجندة سباقاتنا في المضامير العالمية، ودعم القيادة الرشيدة لمسيرة الحدث يقودنا إلى مراتب عالمية بسباقات الخيل العربية».