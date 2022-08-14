الامارات | نادي الإمارات يجدّد عقد البرازيلي دا سيلفا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الإمارات تجديد عقد المقيم البرازيلي ليثري داسيلفا، حتى عام 2025، وذلك ليواصل الدفاع عن ألوان الفريق الأول لكرة القدم في المواسم الثلاثة المقبلة. وجرى توقيع العقد خلال وجوده في المعسكر التدريبي الخارجي، الذي يقيمه الفريق في صربيا، بحضور مشرف الفريق عبدالله العاجل، ومدير الفريق الأول هادف سيف.وقال العاجل في تصريح صحافي: «إن تجديد عقد اللاعب جاء حرصاً من مجلس ادارة النادي على ضمان استقرار الفريق والمحافظة على عناصره المؤثرة والمميزة».