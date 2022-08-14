شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى: أشعر بالراحة مع البنك الأهلى وهدفى الانضمام للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ناصر منسي، لاعب فريق البنك الأهلي، إنه سعيد ويشعر بالراحة في الفريق خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن هدفه الاستمرار بتسجيل الأهداف والنجاح تحقيق مركز جيد، لافتا إلى أنه طلب الرحيل عن بيراميدز للمشاركة بشكل أساسي.

وقال ناصر في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: " لعبت مع البنك الأهلي 5 أشهر فقط، وأشعر بأنني العب في الفريق منذ موسمين او ثلاثة، مؤكدا أن هدفه هو الانضمام لمنتخب مصر في الفترة المقبلة مع البرتغالي روي فيتوريا.

وواصل منسي: "مروان حمدي وسيف الجزيري وجون إيبوكا أفضل المهاجمين في الدوري الممتاز خلال الموسم الحالي".

وصعد فريق البنك الأهلى إلى دور الثمانية ببطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره إنبى بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الجمعة على استاد بتروسبورت.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الإضافى بنتيجة 4-4 وسجل أهداف البنك الأهلى ناصر منسي في الدقائق "24"، "45+2"، "105"، "116" بينما أحرز أهداف إنبى مصطفى شلبى في الدقائق "35"، "38" وجون إيبوكا في الدقيقة "92"، "120".