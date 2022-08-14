شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة: سنواجه الأهلي في الكأس بمجموعة من الناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وليد هويدي، المشرف على الكرة بنادي مصر المقاصة، أن فريقه سيواجه الأهلي الأحد في دور الـ16 من كاس مصر بمجموعة من الناشئين.

وقال هويدي، في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة مع الإعلامي إبراهيم فايق على قناة أون تايم سبورتس: "تلقينا عدة عروض من أندية الدوري المصري، ولدينا ديون نسعى لتسويق بعض اللاعبين لسداد هذه الديون".

وأضاف المشرف على الكرة بالمقاصة: "هناك عدد من اللاعبين اشتكوا النادي بسبب مستحقاتهم منهم صلاح أمين ومحمد رمضان، واتحاد الكرة لهم مستحقات أيضا، والمبالغ المستحقة علينا تقترب من 10 ملايين جنيه".

في سياق متصل، أدى عمرو السولية وطاهر محمد طاهر، ثنائي الأهلي، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الأحمر، اليوم السبت، في ختام التحضير لمباراته ضد المقاصة غدا الأحد بدور الـ16 لبطولة كأس مصر، بعد إصابتهما بشد في العضلة الخلفية.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة مصر المقاصة في دور الـ16 لبطولة كأس مصر والتي تقام مساء غد الأحد على استاد الأهلي - السلام.‏