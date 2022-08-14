أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 13-8-2022

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 13-8-2022 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعض التعليمات الفنية لأحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق خلال مران اليوم، السبت، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعداداً لمباراة الإسماعيلية المقبلة فى كأس مصر.

تلقى النادى الأهلى خطابًا اليوم من اتحاد الكرة، يؤكد فيه الأخير الاستجابة والحرص الكامل منذ توليه المسئولية على تطوير منظومة التحكيم، والارتقاء بالحكام لأعلى المستويات، وأن الاتحاد تعاقد مؤخرًا مع الخبير الأجنبي مارك كلاتنبرج وأسند إليه رسميًا قيادة المنظومة التحكيمية بالكامل ابتداءً من 10-8-2022.

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم "السبت" على ملعبه بالإسماعيلية، استعدادًا لملاقاة الزمالك المقبلة بمسابقة كأس مصر. منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعض التعليمات الفنية لأحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق خلال مران اليوم، السبت، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعداداً لمباراة الإسماعيلية المقبلة فى كأس مصر.

كشف البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفنى للمنتخب الأولمبي، أنه بالفعل تلقى عروضاً أخرى ومن منتخبات كبيرة، لكنه فضل العرض المصري قائلا، "فكرة المشروع هنا والدعوة إلى هنا كانت عاملا محفزا لنا.. شغف الجمهور والبلد لكرة القدم كان عاملا مشجعا لقبول المسئولية".

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة مصر المقاصة في دور الـ16 لبطولة كأس مصر والتي تقام مساء غد الأحد على استاد الأهلي - السلام.‏

شاركت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية فى الاجتماع الفني للدورة الترشيحية التى ينظمها اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم المؤهلة إلى نهائيات دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية فى مدينة أغادير بالمغرب .

يفقد فريق سموحة، بقيادة عبد الحميد بسيونى، 7 لاعبين فى مواجهة منتخب السويس، فى إطار منافسات دور الثمانية من كأس مصر هذا الموسم، والمقرر لها السادسة والنصف مساء غد الأحد فى السويس.

حرص محمد عمر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى على الاطمئنان على جاهزية الأنجولى مابولولو مهاجم الفريق تمهيداً لمشاركته في المباراة المقبلة المقرر لها 20 أغسطس الجاري أمام البنك الأهلى على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى العام.

استقبل نادي بيراميدز الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول، بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، فى إطار زياراته لأندية الدوري المصري الممتاز، وعقد جلسات مع الأجهزة الفنية لمناقشة شكل التحضيرات خلال المرحلة المقبلة، وخطط الإعداد وتنسيقها بين الأندية والمنتخب.

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خاصة خلال تدريب اليوم، السبت، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة فى كأس مصر، وشهدت الفقرة التركيز على التصويب على المرمى من أماكن مختلفة داخل الملعب، وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا مشاركة عدد كبير من اللاعبين فى تلك الفقرة.

حجز نجوم الاسكواش المصرى بطاقات التأهل لثمانية مقاعد، فى الدور ربع النهائي ببطولة العالم لناشئي الاسكواش، المقامة بمدينة نانسي الفرنسية حتى 21 أغسطس الجارى، وذلك بعد انتهاء مباريات دور الـ16.

اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم وائل فرحان لإدارة مباراة الأهلي والمقاصة بكأس مصر غدا، بينما اختارت محمود منصور حكم الدرجة الأولى لإدارة مواجهة منتخب السويس وسموحة.

احتل منتخب مصر لكرة السلة آنسات تحت 18 سنة المركز الثاني في بطولة أفريقيا التي استضافتها مدغشقر خلال الأيام الماضية، وذلك بعد الهزيمة أمام مالي في النهائي بنتيجة 86/54.

أكد البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه يحب الطريقة الهجومية فى اللعب، وفى نفس الوقت يحب التوازن قائلا، "الفريق معى ينفذ الدفاع بشكل جيد، ويعملون كوحدة واحدة، وينفذون المفاهيم التى نتدرب عليها، ونحاول أن نقدم طريقتنا وندمج اللاعبين في الأداء الذى يعجبنا أو يروق لنا".

أعلن ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة مصر المقاصة فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، والتي تقام مساء غد الأحد باستاد الأهلي والسلام.‏

شدد البرتغالى ريكاردو سواريز، المدير الفنى للنادى الأهلى، على لاعبيه بضرورة تخطى عقبة مصر المقاصة فى دور الستة عشر لكأس مصر لاستكمال مشوارهم بهذه البطولة أملا فى التتويج بها لمصالحة الجماهير بعد خسارة لقب النسخة الأخيرة لكأس مصر أمام الزمالك فى المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف منذ أيام قليلة، كما أكد سواريز للاعبيه ضرورة توخى الحذر من مفاجآت مباريات الكأس.