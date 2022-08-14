شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى: أملك تجارب مميزة مع فرق الشباب وهؤلاء أهم اكتشافاتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرد البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، تجاربه المميزة في فرق الشباب قبل توليه قيادة أولمبي الفراعنة، قائلا: "عملت بالتأكيد مع بعض الأندية في البرازيل مثل نادي أتليتكو مينيرو لمدة 7 سنوات مع فئات الشباب وأيضا مع الفريق الأول، ودربت المنتخب البرازيلي الأولمبي وحققنا الميدالية الذهبية في نسخة ريو دي جانيرو بعام 2016".

وأضاف المدير الفني للمنتخب الأولمبي في حوار نشره الموقع الرسمي لاتحاد الكرة: "عملت أيضا في المنطقة العربية في الهلال السعودي، والآن أنا متواجد مع المنتخب الكبير منتخب مصر، وهذه مرحلة أنا سعيد بها جدا وشرف وفخر لنا ارتداء قميص المنتخب".

وعن اكتشافه وعمله مع بعض اللاعبي المميزين على الساحة العالمية أوضح ميكالي: "عملت مع العديد من اللاعبين المعروفين واكتشفت آخرين ومن أكثر اللاعبين المعروفين جابرييل جيسوس، جابي جول، لوان، ماركينيوس، رودريجو كايو، وبنبو، وريشالسون وباكيتا وأندرسون حارس المرمى".

وأتم المدرب البرازيلي تصريحاته: "العديد من اللاعبين الذين عملت معهم في فرق الشباب معظمهم الآن مع المنتخب الأول وتدربوا في الماضي القريب مع الفئات العمرية المختلفة وخطوة خطوة أصبحوا الآن مع المنتخب الأول".