شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة سواريز مع ديانج وابتسامة أكرم في ختام مران الأهلي قبل لقاء المقاصة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة مصر المقاصة في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، والتي تقام مساء غد الأحد على استاد الأهلي - السلام.‏

وشهد المران عقد ريكاردو سواريز، المدير الفني، جلسة خاصة على هامش المران مع المالي أليو ديانج، فيما ارتسمت الابتسامة على وجه أكرم توفيق بعدما اقترب من العودة للمشاركة في المباريات.

وخاض الأهلي مرانه الختامي على ملعب التتش، وقبل انطلاق المران عقد ريكاردو سواريش، المدير الفني، محاضرة بالفيديو ‏مع اللاعبين للحديث في كل الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة المقاصة، ثم خاض الفريق تدريبات اشتملت ‏على جانب بدني وتدريبات الكرة.‏

وشارك أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا في تدريبات الفريق التحضيرية لمباراة المقاصة، بعد تعافيهما من الإصابة التي ‏لحقت بهما، كما انتظم رأفت خليل لاعب الأهلي والعائد من منتخب الشباب بعد حصد وصافة كأس العرب عقب الخسارة من السعودية بركلات الترجيح في المباراة النهائية.‏

وواصل عمرو السولية وطاهر محمد طاهر برنامجهما التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت ‏إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏

وكان الأهلي قد حصل على راحة 24 ساعة عقب ختام معسكر الإسكندرية الذي خاض خلاله الفريق لقاءي الاتحاد ‏السكندري والمصري في الدوري العام الممتاز.