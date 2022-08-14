شكرا لقرائتكم خبر عن الصفقة الثالثة.. سموحة يتعاقد مع أحمد عبد الحى لمدة 3 مواسم "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادى سموحة، برئاسة وليد عرفات، التعاقد مع اللاعب أحمد عبد الحي عيسى، مدافع الخريطيات القطرى، صاحب الجنسية المصرية والقطرية، في صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 مواسم، وشهد توقيع اللاعب على العقود حضور المحاسب وليد عرفات رئيس النادي وبعض أعضاء مجلس الإدارة.

ويعد اللاعب "أحمد عبد الحي" صاحب 25 عاما، من الصفقات المميزة لتدعيم دفاع الفريق في الموسم الجديد قادما من نادي الخريطيات القطري، حيث انضم اللاعب لصفوف منتخب قطر للناشئين في وقت سابق.

وصرح رئيس نادي سموحة وليد عرفات قائلا: "مجلس الادارة يهدف لدعم الفريق بعدد من اللاعبين المميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة كابتن عبد الحميد بسيوني، وسيظل التدعيم مستمرا في إطار حرص إدارة النادي علي توفير كل الإمكانيات، للمنافسة في الموسم القادم علي المربع الذهبي لضمان المشاركة الأفريقية".

جدير بالذكر أن إدارة النادي نجحت في حسم عدد من الصفقات مؤخرا أبرزها التعاقد مع النيجيري جونيور أجاي لمدة 3 مواسم قادما من النصر الليبي، والفلسطيني محمد باسم "3 مواسم" نجم خط وسط منتخب فلسطين.