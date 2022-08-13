لماذا غاب «البرغوث» عن قائمة أفضل اللاعبين في العالم؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثار غياب ليونيل ميسي عن القائمة المختصرة للمرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في 2022 جدلا واسعا، بينما بحث البعض عن تفسيرات لوجود غريمه كريستيانو رونالدو في القائمة.

وفي سابقة من نوعها منذ 16 عاما، غاب ميسي المتوج بالكرة الذهبية 7 مرات (رقم قياسي) عن قائمة ضمت 30 مرشحا للفوز بالجائزة هذا العام، بعد أن كان «البرغوث»، الفائز بلقب الجائزة العام الماضي، الحاضر الدائم في قائمة المرشحين منذ 2006، حيث تواجد بين الثلاثة الأوائل باستمرار منذ 2007، باستثناء 2018.

المنافس التقليدي

في المقابل حطم منافس ميسي التقليدي، رونالدو، الرقم القياسي للظهور المتتالي في القائمة منذ 2004، وذلك بوجوده في القائمة المرشحة لعام 2022.

وحاولت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، تفسير أسباب استبعاد قائد الأرجنتين من هذه القائمة الطويلة ودخول رونالدو فيها، حيث كتبت في مقال عنوانه «لماذا غاب ميسي وتواجد رونالدو في قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2022؟».

وأوضحت الصحيفة واسعة الانتشار أن تعديل معايير الكرة الذهبية هو السبب الأول، نظرا لأنه في الفترة الزمنية التي تم تحديدها لوضع القائمة، لم يكن أداء ميسي كما كان متوقعا.

كما أن عامه الأول في باريس سان جيرمان لم يكن جيدا، حيث أدى مستواه السيئ في موسمه الأول مع بطل فرنسا، وتسجيله 6 أهداف فقط في الدوري إلى تعرضه لانتقادات واسعة خاصة بعد الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد في دور الـ16.

الأهداف الدولية

أما بخصوص رونالدو، ففسرت «ليكيب» تواجده في القائمة المختصرة للكرة الذهبية قائلة، إن تربع «الدون» على عرش قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف الدولية ساعده في ذلك.

وأضافت أن رونالدو سجل 6 أهداف في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، ليسهم في صعود مانشستر يونايتد إلى دور الـ16، وأنهى النجم البرتغالي الموسم بـ32 هدفا في 49 مباراة بجميع المسابقات، وكل هذه إنجازات أكثر من كافية لاستمراره في القائمة منذ 18 عاما.

أبرز المرشحين

ويعد مهاجم ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما من أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام بعدما قاد النادي الملكي إلى لقبه الـ14 في دوري الأبطال محرزا 15 هدفا في المسابقة القارية.

ومن المتوقع أن يصبح بنزيما خامس فائز فرنسي بعد ريمون كوبا (1958)، ميشال بلاتيني (1983، 84 و85)، جان بيار بابان (1991) وزين الدين زيدان (1998).

وستعلن مجلة «فرانس فوتبول» عن الفائز بالكرة الذهبية لهذا العام في 17 أكتوبر المقبل في باريس.

وضمت القائمة النهائية 30 لاعبا:

01 ترنت ألكسندر أرنولد (ليفربول)

02 فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

03 بيرناردو سيلفا (مانشستر سيتي)

04 لويس دياز (ليفربول)

05 روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ - برشلونة)

06 مايك ماينيان (ميلان)

07 هاري كين (توتنهام)

08 داروين نونيز (ليفربول)

09 فيل فودين (مانشستر سيتي)

10 ساديو ماني (ليفربول - بايرن ميونخ)

11 تيبو كورتوا (ريال مدريد)

12 رافائيل لياو (ميلان)

13 محمد صلاح (ليفربول)

14 كريستوفر نكونكو (لايبزيج)

15 جوشوا كيميتش (بايرن ميونخ)

16 رياض محرز (مانشستر سيتي)

17 هيونغ مين سون (توتنهام)

18 كاسيميرو (ريال مدريد)

19 فابينيو (ليفربول)

20 كريم بنزيما (ريال مدريد)

21 سيباستيان هالر (أياكس أمستردام)

22 لوكا مودريتش (ريال مدريد)

23 أنطونيو روديجر (ريال مدريد - تشيلسي)

24 كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

25 كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد)

26 دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس)

27 فيرجيل فان دايك (ليفربول)

28 جواو كانسيلو (مانشستر سيتي)

29 كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)

30 إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي - بروسيا دورتموند)