شكرا لقرائتكم خبر بعد 28 عاما.. الهلال يرد خسارة نوتينجهام الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ودع فريق الهلال الكروي الأول معسكره بمدينة برمنجهام البريطانية والذي بدأ من 29 يوليو الماضي حتى 12 أغسطس الحالي برد خسارته من نوتينجهام فوريست الإنجليزي بستة أهداف مقابل هدف بعد أن تواجه الفريقان للمرة الأولى في 1984 بالرياض وخسر الهلال آنذاك بثمانية أهداف دون مقابل، وجاء الرد الهلالي بعد 28 عاما بمعقل الإنجليز في المواجهة التي تعرض فيها الكوري جانغ هيون سو لإصابة بالفخذ، ستحدد الأشعة برنامجه العلاجي بعد أن واصل الفريق رحلة الاطمئنان لعشاقه والأداء المبهج الذي أسعد به المدرج الأزرق بعد أن كسب الميريا الإسباني بـ (2/1) بمستوى مذهل ظهر فيه ترابط خطوط الفريق والمنهجية الأدائية التي كانت عليها خطوط الفريق، حيث كانت متقاربة ومترابطة إضافة إلى القتالية في الأداء.

وشكل المعسكر الذي اختتم أول أمس بمواجهة نوتينجهام فوريست القائمة التي يمكن الاستغناء عنها في الموسم الكروي الجديد إما بنظام الإعارة أو الانتقال النهائي، حيث لن يطرأ أي تغيرات أساسية على خارطة الفريق بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز والتي سار بها في الموسم الكروي الفائت وذلك لأجل الحفاظ على انسجام واستقرار الفريق بعد أن لحق بالمنافسة على لقب الدوري والذي تحقق للمرة الثالثة على التوالي بعد أن قلص الفارق وتفوق على وصيفه الاتحاد، حيث كان الفارق بينهما 16 نقطة. بخلاف تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخ النادي.

استمرار الإعارات

ويتضح من خلال القراءة الأولية لمعسكر الفريق والأوراق التي رمى بها المدير الفني رامون دياز في الـ 12 الماضية (فترة المعسكر) باستمرار إعارة حبيب الوطيان وفواز الطريس وحمد العبدان وخليفة الدوسري بشكل مبدئي وسيلحق بهم المدافع محمد الخيبري كاسم جديد سيطرح للإعارة.

ويطمئن مسيرو القرار في الهلال برفع شعار لا إلى أزمة تجديد العقود الاحترافية بعد قرار منع التسجيل حيث أبدى جميع اللاعبين المنتهية عقودهم الرغبة في التجديد والبقاء في الهلال بمن فيهم المدافع علي البليهي الذي سيوقع خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد أن سبقه أول أمس البيروفي أندريه كارليو بالتجديد لعامين وسيتبعه البقية بمن فيهم الكولومبي جستافو كويلار.

اكتشاف فني

دعت ظروف غياب مهاجم الفريق الدولي النيجيري أديون إيغالو عن معسكر الفريق بسبب الدعوى القضية الأسرية المرفوعة عليه في القضاء الإنجليزي في أن يكتشف الهلال أسلوبا فنيا جديدا في حال غياب مهاجمي العمق تحت أي ظرف في الموسم الكروي الجديد بعد أن زج بالأرجنتيني لوسيانو فييتو في مركز قلب الهجوم في لقاء الشوط الأول من تجربة الميريا الإسباني والتي نجح من خلالها من تسجيل أحد أهداف المواجهة في رسالة إلى توافقه مع متطلبات ابن جدلته رامون دياز بعد أن خاض تجربة مع الشباب في الموسم الماضي على سبيل الإعارة، إضافة إلى دفع قرار مركز التحكيم من حرمان الهلال بالتسجيل خلال فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية على خلفية قضية محمد كنو المنظورة من قبل المركز إلى الاعتماد عليه، كما هو الحال في نجاح ماثيوس بيريرا في ملء مركز سلمان الفرج الذي غاب عن المعسكر بداعي مواصلة برنامجه التأهيلي بالرياض. كما أن عبدالإله المالكي سيبدأ مرحلته التأهلية الأخيرة في الدخول للتدريبات الرسمية بعد عودة الفريق من إنجلترا إلى جانب المهاجم صالح الشهري.

فوائد المعسكر الفنية:

