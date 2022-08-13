الأخضر الأولمبي يتأهب لمواجهة الجزائر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في الدور قبل النهائي من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي تستضيفها مدينة قونية التركية، يستعد المنتخب السعودي الأولمبي لمواجهة شقيقه الجزائري، مساء اليوم.

وقد تأهل الأخضر إلى هذ الدور بعد أن تصدر المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على المغرب وأذربيجان.

وفي المقابل وصل المنتخب الجزائري إلى الدور قبل النهائي بعد أن حل ثانيا برصيد 5 نقاط في ترتيب المجموعة الأولى، حيث تعادل مع تركيا والسنغال، وفاز على الكاميرون إداريا بعد غياب الأخير عن المباراة.

ويقف التاريخ إلى جانب المنتخب السعودي في سجل مشاركاته بدورة ألعاب التضامن الإسلامي ضد الجزائر، علما بأنهما تقابلا في مباراة واحدة فقط، كانت في النسخة الأولى عام 2005 التي نظمتها السعودية.

وكانت المباراة في دور المجموعات، حيث تمكن المنتخب السعودي حينها من الفوز بخماسية نظيفة، سجلها عبدالله الواكد «هدفين»، ياسر القحطاني سعيد الودعاني وسعد الزهراني.

وافتتحت النسخة الخامسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي في مدينة قونية في تركيا 9 أغسطس الحالي، وتختتم في الـ18 من الشهر نفسه.