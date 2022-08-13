النصر يقترب من حسم صفقة المدافع الأمريكي جون بروكس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت شبكة «essexlive» أن نادي النصر اقترب من حسم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالتعاقد مع المدافع الأمريكي جون بروكس لاعب نادي فولفسبورج الألماني في صفقة انتقال حر.

وأوضحت أن اللاعب سيوقع على عقد ينتهي في يناير 2025، بعد موافقته على فكرة العمل مع جارسيا بتجربته الجديدة في الدوري السعودي.

ومن المقرر أن يصل اللاعب، خلال يومين، للرياض، من أجل الخضوع للكشف الطبي والتوقيع بشكل رسمي مع النصر.

وقضى صاحب الـ29 سنة مسيرته كلها في الدوري الألماني، حيث لعب مع مختلف المراحل السنية في هيرتا برلين قبل الانتقال إلى فولفسبورج في 2017 مقابل 17 مليون يورو.

وبعد نهاية عقده مع الفريق الألماني هذا الصيف، تقرر رحيل اللاعب عن الدوري الألماني وخوضه تجربة فريدة من نوعها خارج أوروبا.

ويمتلك بروكس 45 مباراة دولية مع المنتخب الأمريكي، ولكنه غاب طوال الفترة الماضية، حيث كان الظهور الدولي الأخير له في سبتمبر 2021.

يذكر أن النصر أبرم العديد من التعاقدات الهامة هذا الصيف، كان أبرزها رودي جارسيا مدرب روما وليون السابق لقيادة الفريق للموسم الجديد، إضافة إلى الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا والظهير جيسلان كونان ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو بالميركاتو.

وكانت بعثة النصر قد غادرت إسبانيا بعد انتهاء المعسكر الإعدادي للفريق في مدينة ماربيا، ووصلت فجر أمس للعاصمة الرياض.

ومنح المدرب لاعبي الفريق راحة لمدة يومين على أن يستأنف تدريباته الاثنين على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود في مقر النادي.

من جانب آخر، تنتظر إدارة النصر تقريرا من جارسيا، لتحديد باقي الصفقات المطلوبة في الميركاتو الصيفي الحالي.