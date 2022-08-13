انتفاضة تركية تطيح بأخضر اليد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خسر المنتخب السعودي لكرة اليد أمام نظيره التركي، مساء أمس، بنتيجة (26-25)، في الدور قبل النهائي من دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تستضيفها مدينة قونية التركية. وشهد الشوط الأول ندية بين المنتخبين، ولم يتمكن أي منهما من توسيع الفارق، حتى حسم المنتخب التركي الشوط لمصلحته بنتجية (16-15). وفي الشوط الثاني حاول الأخضر العودة، وتقدم بفارق نقطتين من النهاية، إلا أن المنتخب التركي انتفض في اللحظات الأخيرة، وتمكن من خطف الفوز بفارق نقطة واحدة (26-25)، ليحسم تأهله إلى المباراة النهائية. وكان المنتخب السعودي تصدر مجموعته بفارق الأهداف عن المنتخب القطري، الذي سيلعب في نصف النهائي ضد المنتخب الإيراني.

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