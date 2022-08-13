للمرة الثانية في 72 ساعة.. شكوى جديدة من النادي الأهلي ضد مرتضى منصور

الشارقة - اميمة ياسر -

تقدم النادي الأهلي، اليوم السبت، بشكوى جديدة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام "ضد ما يأتي على لسان مرتضى منصور رئيس الزمالك بصفة يومية تقريبًا من تجاوزات غير لائقة خاصة أثناء المداخلات التليفزيونية التي يقوم بها عبر قناة ناديه".

وبحسب ما ذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن النادي "طالب في شكواه بضرورة تطبيق ميثاق الشرف الإعلامي والأكواد الإعلامية، على القنوات التليفزيونية، ومنع ما يحدث من رئيس الزمالك والذي يخالف كل قيم وتقاليد الشعب المصري."

وتضمنت شكوى النادي الأهلي، والمدعومة بالمستندات، قيام رئيس الزمالك بالسب والقذف في حق محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وبعض قيادات الأهلي، وتوجيه اتهامات باطلة وخوض في الأعراض وخدش سمعة العائلات بالألفاظ الخارجة دون حسيب أو رقيب.

وجاء في شكوى الأهلي، التي تعد الثانية خلال 72 ساعة وسبقتها عشرات الشكاوى المماثلة، بأن النادي لا يزال ينتظر تدخلًا حقيقيًّا من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والقيام بدوره وردع المتجاوزين خشية حدوث فتنة بين الجماهير، في وقت يحتاج فيه الوطن إلى تكاتف الجميع.

وقبل أيام، أصدرت المحكمة الاقتصادية حكمًا ضد مرتضى منصور في الجنحة رقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي بالسجن لمدة شهر مع الشغل، وإلزامه بأتعاب المحاماة بتهمة السب والقذف والطعن فى الأعراض بحق محمود الخطيب.