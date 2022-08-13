شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم السبت 13 أغسطس 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار الزمالك اليوم السبت 13 أغسطس 2022، وشهدت القلعة البيضاء العديد من الأخبار، أهمها: فناربخشة يقترب من ضم فينسنت أبو بكر مقابل 6 ملايين يورو الصفقة التي دخل النادي في مفاوضات معها حسب التقارير الإعلامية.

هدف الزمالك.. فناربخشة يقترب من ضم فينسنت أبو بكر مقابل 6 ملايين يورو

كشفت تقارير صحفية عن إتمام الاتفاق بين إدارة نادى فناربخشة التركى والنصر السعودي بشأن إعارة الكاميرونى فينسينت أبوبكر مهاجم الفريق السعودى للنادى التركى حتى عام 2023.

ليست كرة القدم فقط.. الزمالك يكثف صفقاته بالألعاب الأخرى

بعيدا عن كرة القدم، يكثف مسئولو نادى الزمالك صفقات الألعاب الأخرى على صعيد كرة اليد والطائرة والسلة على صعيد الرجال من أجل السيطرة على الألقاب الأفريقية والمحلية فى الموسم الجديد.

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة فنية خاصة خلال تدريب اليوم، السبت، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة فى كأس مصر.

منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعض التعليمات الفنية لأحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق خلال مران اليوم، السبت، الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعداداً لمباراة الإسماعيلية المقبلة فى كأس مصر.

فيريرا يجهز السعيد وجمعة وإمام لمواجهة الإسماعيلى فى كأس مصر

يجهز البرتغالى جيوسفالدوا فيريرا، المدير الفنى للزمالك، الثلاثى "عمر السعيد وعبد الله جمعة وحازم إمام" للاستعانة بهم فى المباراة المقبلة أمام الإسماعيلى الاثنين المقبل فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر.