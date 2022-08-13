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عودة عماد حمدي للتدريبات الجماعية للإسماعيلي

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القاهرة - سامية سيد -  

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، مساء اليوم عودة عماد حمدي، لاعب خط وسط الفريق، إلى التدريبات الجماعية، بعد اكتمال جاهزيته الطبية.

 

وكان اللاعب قد خضع لتدريبات علاجية مكثفة فى الفترة الماضية، بالتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور مجدي باز، بعد تعرضه للإصابة فى العضلة الأمامية.

 

وخرج ”عماد حمدي” من حسابات الجهاز الفني للإسماعيلي فى الآونة الأخيرة بسبب هذه الإصابة، مما أدى إلى غيابه عن المباريات لمدة تزيد على شهرين، حيث كان آخر لقاء شارك فيه اللاعب مع فريقه ضد الزمالك يوم 28 مايو الماضي ضمن منافسات الدوري العام.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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