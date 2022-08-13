شكرا لقرائتكم خبر عن عودة عماد حمدي للتدريبات الجماعية للإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، مساء اليوم عودة عماد حمدي، لاعب خط وسط الفريق، إلى التدريبات الجماعية، بعد اكتمال جاهزيته الطبية.

وكان اللاعب قد خضع لتدريبات علاجية مكثفة فى الفترة الماضية، بالتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور مجدي باز، بعد تعرضه للإصابة فى العضلة الأمامية.

وخرج ”عماد حمدي” من حسابات الجهاز الفني للإسماعيلي فى الآونة الأخيرة بسبب هذه الإصابة، مما أدى إلى غيابه عن المباريات لمدة تزيد على شهرين، حيث كان آخر لقاء شارك فيه اللاعب مع فريقه ضد الزمالك يوم 28 مايو الماضي ضمن منافسات الدوري العام.