شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الخروج من البطولة.. إنبي أقوى هجوم في كأس مصر هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتل فريق إنبي قائمة الأقوى هجومًا في مسابقة كاس مصر هذا الموسم، رغم خروجه من البطولة أمام البنك الأهلي أمس، حيث نجح الفريق في تسجيل 11 هدفا في مباراتي دور الـ16 ودور الـ32، ويأتي بعده فريق البنك الأهلى بخمسة أهداف.

ونجح الفريق البترولى في الفوز بمبارياته الأولى في دور الـ32 بنتيجة 7-1 قبل أن يتعادل مع البنك الأهلى في ثمن النهائي بأربعة أهداف لكل فريق.

وصعد فريق البنك الأهلى إلى دور الثمانية ببطولة كأس مصر بعد الفوز على إنبى بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد بتروسبورت.

ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الإضافى بنتيجة 4-4 وسجل أهداف البنك الأهلى ناصر منسي في الدقائق "24"، "45+2"، "105"، "116" بينما أحرز أهداف إنبى مصطفى شلبى في الدقائق "35"، "38" وجون إيبوكا في الدقيقة "92"، "120".