شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يبدأ استعداداته للزمالك بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم "السبت" على ملعبه بالإسماعيلية، استعدادًا لملاقاة الزمالك المقبلة بمسابقة كأس مصر.

وكان الفريق قد حصل على راحة سلبية لمدة 24 ساعة بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف نظيف أحرزه عبد الرحمن مجدي مساء الخميس الماضي ضمن منافسات الدوري العام.

وحرص الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمزة الجمل، على عقد جلسة قبل بداية المران لتهنئة لاعبيه على الأداء والنتائج الإيجابية فى الفترة الأخيرة، في ظل سعي الفريق لتحسين وضعه الحالي بجدول المسابقة المحلية الذى لا يليق باسمه وشعبيته داخل وخارج مصر.

وأدى لاعبو الدراويش الأساسيين تدريبات خفيفة حتى لا يتعرضون للإجهاد، نظرًا لضغط المباريات فى الآونة الأخيرة، فى حين خاض باقي أعضاء الفريق مران بشكل طبيعي اشتمل على بعض النواحي الفنية والتكتيكية.

ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالي لمواجهة الزمالك مساء الإثنين المقبل فى آخر لقاءات دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر هذا العام، على ملعب القاهرة الدولي.