شكرا لقرائتكم خبر عن وائل فرحان حكما للأهلي والمقاصة.. ومحمود منصور يدير سموحة والسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة، الحكم وائل فرحان لإدارة مباراة الأهلي والمقاصة بكأس مصر غدا، بينما اختارت محمود منصور حكم الدرجة الأولى لإدارة مواجهة منتخب السويس وسموحة.

حكام مباراة الاهلى مع المقاصة

حكم ساحة وائل فرحان

حكام مساعدين : وائل شعبان ورضا جبر

حكم رابع : محمد التابعى

حكام الفار : مصطفى عثمان "حكم فار" وحمادة القلاوى "مساعد حكم فار"



حكام الاهلى والمقاصة

حكام مباراة منتخب السويس مع سموحة حكم ساحة محمود منصور حكام مساعدين : صدام حسين و محمد حسين حكم رابع : مصطفى الشهدى حكام الفار : مصطفى مدحت "حكم فار" ومحمد سيد بكر "مساعد حكم فار"

حكام السويس وسموحة

يفقد فريق سموحة، بقيادة عبد الحميد بسيونى، 7 لاعبين فى مواجهة منتخب السويس، فى إطار منافسات دور الثمانية من كأس مصر هذا الموسم، والمقرر لها السادسة والنصف مساء غد الأحد فى السويس.

ويغيب عن سموحة فى مباراة منتخب السويس كل من: رجب نبيل وصديق أوجولا وألكسندر أمير عادل ومحمد كناريا وفهد جمعة وأحمد عيد وعلى الملوانى.

وجاءت قائمة سموحة لمباراة منتخب السويس فى الكأس كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان وعمر صلاح ومحمد أشرف

خط الدفاع: أحمد جمال وأحمد بيكهام وأحمد حكم وخالد عبد الفتاح وبهاء مجدى ومحمد شكرى وشريف رضا

خط الوسط: أحمد حمص وحمدى علاء ومصطفى الخواجه وعبد الكبير الوادى ومحمد عبد المعاطى وحسين فيصل وعمار شريف الدين

خط الهجوم: مروان حمدى وإليا سيلا ومحمد نادى وإسماعيل أشرف.

وحذر عبد الحميد بسيونى اللاعبين من قوة المنافس "منتخب السويس"، مؤكدا أنه استطاع التغلب على فيوتشر وطلائع الجيش فى بطولة كأس مصر، ولا بد من احترامه لتحقيق الفوز عليه والحفاظ على حظوظ سموحة فى الفوز بالمسابقة.