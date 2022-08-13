شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم السبت 13 / 8 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار الأهلي اليوم السبت 13 / 8 / 2022، حيث شهد النادي الأحمر العديد من الأخبار والأحداث، أبرزها: إعلان الأهلي خوض مباريات كأس مصر والسوبر المصري بعد استجابة اتحاد الكرة لطلباته، وإعلان قائمة مباراة المقاصة غدا.

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة مصر المقاصة في دور الـ16 لبطولة كأس مصر والتي تقام مساء غد الأحد على استاد الأهلي - السلام.‏

وخاض الأهلي مرانه الختامي على ملعب التتش، وقبل انطلاق المران عقد ريكاردو سواريش المدير الفني محاضرة بالفيديو ‏مع اللاعبين للحديث في كل الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة المقاصة، ثم خاض الفريق تدريبات اشتملت ‏على جانب بدني وتدريبات الكرة.‏

وشارك أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا في تدريبات الفريق التحضيرية لمباراة المقاصة، بعد تعافيهما من الإصابة التي ‏لحقت بهما، كما انتظم رأفت خليل لاعب الأهلي والعائد من منتخب الشباب بعد حصد وصافة كأس العرب عقب الخسارة من السعودية بركلات الترجيح في المباراة النهائية.‏

قائمة الأهلي لمباراة المقاصة فى كأس مصر.. غياب بيرسي تاو