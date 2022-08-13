شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم السبت 13 / 8 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أخبار الأهلي اليوم السبت 13 / 8 / 2022، حيث شهد النادي الأحمر العديد من الأخبار والأحداث، أبرزها: إعلان الأهلي خوض مباريات كأس مصر والسوبر المصري بعد استجابة اتحاد الكرة لطلباته، وإعلان قائمة مباراة المقاصة غدا.
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة مصر المقاصة في دور الـ16 لبطولة كأس مصر والتي تقام مساء غد الأحد على استاد الأهلي - السلام.
وخاض الأهلي مرانه الختامي على ملعب التتش، وقبل انطلاق المران عقد ريكاردو سواريش المدير الفني محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في كل الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة المقاصة، ثم خاض الفريق تدريبات اشتملت على جانب بدني وتدريبات الكرة.
وشارك أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا في تدريبات الفريق التحضيرية لمباراة المقاصة، بعد تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما، كما انتظم رأفت خليل لاعب الأهلي والعائد من منتخب الشباب بعد حصد وصافة كأس العرب عقب الخسارة من السعودية بركلات الترجيح في المباراة النهائية.
أعلن ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة مصر المقاصة فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، والتي تقام مساء غد الأحد باستاد الأهلي والسلام.
وضمت القائمة 21 لاعبًا هم: على لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن وأليو ديانج وصلاح محسن ومحمد محمود ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد سيد غريب ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف بكري وزياد طارق وميدو نبيل ومحمد أحمد شرقية.
اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة مصر المقاصة فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر والتى تقام مساء غد الأحد باستاد الأهلي والسلام.
وخاض الأهلي مرانه الختامي على ملعب التتش، وقبل انطلاق المران عقد ريكاردو سواريش المدير الفني محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث فى كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة المقاصة، ثم خاض الفريق تدريبات اشتملت على جانبا بدنيا وتدريبات الكرة.
تلقى النادى الأهلى خطابًا اليوم من اتحاد الكرة، يؤكد فيه الأخير الاستجابة والحرص الكامل منذ توليه المسئولية على تطوير منظومة التحكيم، والارتقاء بالحكام لأعلى المستويات، وأن الاتحاد تعاقد مؤخرًا مع الخبير الأجنبي مارك كلاتنبرج وأسند إليه رسميًا قيادة المنظومة التحكيمية بالكامل ابتداءً من 10-8-2022.
وبخصوص ما جاء فى الخطاب الذى أرسله النادي لاتحاد الكرة منذ أيام، وأشار فيه إلى خطأ حكم الـ«VAR» فى مباراة الأهلي وفاركو في الدورى، أكد اتحاد الكرة فى خطابه أنه بالفعل تم إحالة هذا الملف كاملًا منذ أيام إلى الخبير الأجنبي كلاتنبرج، بوصفه المسئول الأول عن منظومة التحكيم للتحقيق فى كل الأوضاع القانونية والتقنية واتخاذ ما يلزم من قرارات تصويبية، لكن حسبما جاء فى خطاب الاتحاد فإنه طبقًا للوائح المنظمة لا يمكن الإعلان عن أي عقوبات يتم توقيعها على الحكام، وذلك لصالح استقرار المسابقة ولكل أطراف المنظومة الكروية.
حرص محمد الشناوى، حارس مرمى النادي الأهلي، على دعم حراس مرمى الفريق الذين يتواجدون فى التدريبات والمباريات الفترة الحالية، وشدد على ثقته فيهم بعد قرار مجلس الإدارة الأخير بالاستعانة بالناشئين والعائدين من الإصابة.
ويتواجد فى تدريبات ومباريات الأهلي حاليا ثلاثي حراس المرمى على لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء.
كشفت تقارير صحفية عن اقتراب البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفنى السابق لمنتخب المغرب، من قيادة النادى الأهلي فى المرحلة المقبلة.
وأعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم، بشكل رسمي، مساء أمس، انفصاله عن المدرب البوسني وحيد خليلوزيتش بالتراضي، ما يعنى حرمانه من قيادة أسود الأطلسي فى نهائيات كأس العالم قطر 2022.
وقال موقع "le360" سبورت، إن مسئولي الأهلى يضعون خليلوزيتش، الذى تم إقالته من منتخب المغرب، خيارا أوليا لتدريب الأهلي بسبب التواضع الذى ظهر به خلال المباريات الأخيرة منذ تولي المدرب البرتغالي الحالي ريكاردو سواريز.