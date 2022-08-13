شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر لكرة السلة آنسات يحتل المركز الثانى بالبطولة الأفريقية للشابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتل منتخب مصر لكرة السلة آنسات تحت 18 سنة المركز الثاني في بطولة أفريقيا التي استضافتها مدغشقر خلال الأيام الماضية، وذلك بعد الهزيمة أمام مالي في النهائي بنتيجة 86/54.

وقدم منتخب مصر بقيادة مدربه مصطفى هدهود أداء مميزا طوال منافسات البطولة، وتمكن من تحقيق بطاقة التأهل لكأس العالم في إسبانيا بعد الفوز على منتخب مدغشقر صاحب الأرض.

وفي مباراة النهائي التي أقيمت مساء اليوم السبت، تمكن منتخب مالي من إنهاء الفترة الأولى متقدمًا بنتيجة 23/15، وحاول منتخب مصر العودة في النتيجة في الفترة الثانية لكنها انتهت بتأخره بنتيجة 38/24.

أما الفترة الثالثة فقد انتهت بتقدم منتخب مالي بنتيجة 63/37، وحاول منتخب مصر تقليص الفارق في الفترة الرابعة التي انتهت بفوز مالي بنتيجة 86/54.

هذا وتم اختيار جنا الألفي لاعبة منتخب مصر ضمن تشكيل الأفضل بالبطولة، الذي ضم بجانبها لاعبة من الجزائر، وأخرى من مدغشقر، بالإضافة إلى لاعبة أنجولية ولاعبة من منتخب مالي.