شكرا لقرائتكم خبر عن روجيرو ميكالي: أميل للطريقة الهجومية فى اللعب ..ولا أتخلى عن التوازن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه يحب الطريقة الهجومية فى اللعب، وفى نفس الوقت يحب التوازن قائلا، "الفريق معى ينفذ الدفاع بشكل جيد، ويعملون كوحدة واحدة، وينفذون المفاهيم التى نتدرب عليها، ونحاول أن نقدم طريقتنا وندمج اللاعبين في الأداء الذى يعجبنا أو يروق لنا".

وأضاف ميكالى، فى تصريحات نشرها الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، "أريد توجيه الشكر لاتحاد الكرة على الدعوة وعلى الثقة، وأريد توجيه كلمة لجمهورنا والداعمين لنا دائما ونعلم جيدا أن الجمهور هنا عاشق لكرة القدم مثلنا تماما فى البرازيل وأعدهم أننا سنعمل بجدية وسنبذل قصارى جهدنا".

وتابع المدير الفني للمنتخب الأولمبي، "سنحاول اكتشاف أفضل اللاعبين الممكن ارتدائهم قميص المنتخب، لأن ارتداء قميص المنتخب فخر وشرف لأى لاعب، ونعرف معنى وأهمية ارتداء قميص المنتخب".

وأتم تصريحاته قائلا، "لابد من العمل كيد واحدة مع الإعلام، والجمهور.. جميعا نريد هدفا واحدا فقط وهو وضع المنتخب فى أعلى المراتب وأعلى مكانة ممكنة وهذا هدفنا".