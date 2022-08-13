مصدر بالأهلي يكشف لمصراي سر غياب بيرسي تاو أمام المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

كشف مصدر في النادي الأهلي السبب وراء غياب الجنوب أفريقي بيرسي تاو، نجم الفريق، عن مباراة مصر المقاصة التي يخوضها الفريق مساء غدٍ الأحد في دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وأعلن البرتغالي ريكاردو سواريش، قائمة الأهلي، لمباراة المقاصة اليوم السبت، حيث تكونت من 21 اسمًا، ليس من بينهم تاو.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم، إن غياب بيرسي تاو يأتي بسبب الإجهاد العضلي.

وعاد بيرسي تاو من الإصابة وشارك في مباريات فاركو والاتحاد والمصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز.

وفيما يلي قائمة الأهلي استعدادًا لمصر المقاصة: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن وأليو ديانج وصلاح محسن ومحمد محمود ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد سيد غريب ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف بكري وزياد طارق وميدو نبيل ومحمد أحمد شرقية.