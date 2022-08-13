رسميًا.. الإعلان عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي والمقاصة في كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، مساء اليوم السبت، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي ومصر المقاصة والمقرر إقامتها، غدًا الأحد، ببطولة كأس مصر.

ويستضيف استاد "الأهلي we السلام" مباراة الأهلي والمقاصة في تمام الساعة الثامنة مساءً في إطار منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر لموسم "2021-2022".

وسيقود وائل فرحان مباراة الأهلي والمقاصة تحكيميًا، ويعاونه وائل شعبان ورضا جبر (مساعدان)، ومحمد التابعي كحكم رابع.

بينما سيتولى مصطفى عثمان تقنية الفيديو في اللقاء ويساعده حمادة القلاوي.

وكان النادي الأهلي أعلن خوض مباريات كأس مصر والسوبر بعدما تلقي خطابًا من اتحاد الكرة يؤكد فيه الأخير على الاستجابة والحرص الكامل على تطوير منظومة التحكيم، بالإضافة إلى التحقيق مع محمود عاشور حكم تقنية الفيديو في لقاء فاركو.