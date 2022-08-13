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بالفيديو.. وردة يسجل هدفًا رائعًا مع فريقه القبرصي

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محمد اسماعيل - القاهرة - سجل لاعب منتخب مصر والأهلي السابق، عمرو وردة، هدفًا عالميًا رفقة فريقه القبرصي، أنورثوسيس فاماجوستا، في المواجهة التي جمعته بمواطنه نيا سلاميس، بمباراة ودية انتهت بفوز فريق وردة بهدفين دون رد، وذلك ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.

واستلم وردة الكرة من على مشارف الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء، ثم أطلق صاروخية سكنت الشباك بطريقة رائعة، ليسجل هدف فريقه الثاني في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.

وكان وردة قد انتقل إلى الفريق القبرصي، قادمًا من نادي باوك سالونيك، خلال موسم الانتقالات الصيفي الماضي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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