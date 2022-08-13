خلال 72 ساعة .. 4 شكاوى من الأهلي للأعلى للإعلام وللنائب العام ضد مرتضى منصور



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

لم يمر سوى 72 ساعة على صدور حكم من محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بحبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لمدة شهر مع الشغل والنفاذ، لتتوالى البلاغات والشكاوى من جانب إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب ضد رئيس القلعة البيضاء.

فقبل أيام، قال محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عبر صفحته على موقع "فيس بوك": "محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فيهم وعضوية المستشارين وليد زكي ومحمد صلاح البيطار، تقضي بتعديل حكم حبس مرتضى منصور، من الحبس سنة إلى الحبس لمدة شهر مع الشغل والنفاذ في القضية المرفوعة رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية، المرفوعة من جانبنا لصالح محمود الخطيب (رئيس النادي الأهلي)".

رد مرتضى

في أول رد فعل من مرتضى منصور على الحكم الصادر ضده بحبسه لمدة شهر، مع الشغل والنفاذ في القضية المرفوعة من جانب محمود الخطيب (رئيس النادي الأهلي)، علق قائلا:" أنا لن اتحدث عن الحكم الذي صدر اليوم على شاشات التلفزيون، ونفس القاضي المحترم الذي أصدر حكم بحبسي لمدة شهر اليوم، هو نفس القاضي المحترم الذي أصدر قرار برائتي في شهر أبريل الماضي".

وأضاف مرتضى في تصريحات لقناة "الزمالك": "ما حدث اليوم لن يهزني، هذا الحكم ليس لديه تأثير على رئاستي لنادي الزمالك، ولم يقبض علي ولا أي شيء من هذا القبيل، وأوجه رسالة إلى الأشخاص التي شمتت فيا، لم تهتز شعرة من رأسي بعد ما حدث".

وتابع: "أقول للخطيب أنني لا أريد التصالح، وستبدأ المعركة الجدية حتى نهاية العمر، لأنني أعلم ما فعلته ولكن لن أقول شيء".وواصل رئيس الزمالك: "عندما سمعت الحكم الذي صدر اليوم، أول شيء قلته هو الحمد لله، ومرتضى منصور يحترم القضاء، ولا أريد التصالح ولا أريد التنازل من الخطيب، وسأقضي هذا الشهر سواء في المستشفى أو أي مكان، والعداء سيستمر حتى نهاية العمر".



المنع من السفر

الأهلي بدأ في التصعيد بعد ساعة قليلة من تصريحات مرتضى منصور تعليقا على الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة شهر، حيث تقدم محمد عثمان، محامي محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ببلاغ إلى معالي النائب العام منذ قليل، يطلب فيه إدراج اسم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على قائمة الممنوعين من السفر خارج البلاد وترقب الوصول.

وجاء البلاغ الذي تقدم به محامي محمود الخطيب لحين تنفيذ الحكم النهائي البات الذي صدر ضده اليوم الأربعاء 10/8/2022 في الجنحة رقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي بالسجن لمدة شهر مع الشغل، وإلزام المتهم أتعاب المحاماة.

وأشار محامي الكابتن محمود الخطيب في بلاغه للنائب العام إلى أن المتهم قد يلجأ خلال الساعات القادمة للسفر خارج البلاد للإفلات من تنفيذ العقوبة واجبة النفاذ، إعمالًا لنص المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية

بلاغ ثانٍ للنائب العام

قام محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي بتكليف من مجلس إدارة النادي الأهلي بتقديم بلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك.

يأتي ذلك بسبب تجاوزات رئيس الزمالك وتطاوله على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والعديد من مسئولي القلعة الحمراء بشكل غير لائق وتوجيه السباب والشتائم والتحدث بألفاظ خارجة يعاقب عليها القانون.

هذا بالإضافة إلى قيام رئيس الزمالك بتوجيه اتهامات باطلة، والخوض في الأعراض، والإساءة لسمعة العائلات ومخالفة قيم وتقاليد المجتمع المصري.

وتضمن البلاغ أيضًا قيام رئيس الزمالك في مداخلاته التلفزيونية مع قناة ناديه بالتقليل من شأن الأحكام القضائية التي صدرت بحقه بدعوى أنها لن تكون رادعة له ولا تمثل له مراجعة مع نفسه حيال التصرفات التي يرتكبها والتي لا تتفق مع قيمة النادي الكبير الذي يترأسه ولا عمره الذي تجاوز السبعين عامًا.



الأهلي يتقدم بشكوى للمجلس الأعلى للإعلام

تقدم النادي الأهلي، مساء أمس الجمعة، ببلاغ للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة نادي الزمالك؛ لمخالفة الأعراف والمواثيق وضوابط العمل الإعلامي ومدونة سلوك الإعلام الرياضي.

وجاءت شكوى الأهلي لما جاء على لسان رئيس نادي الزمالك في مداخلاته التليفونية مؤخرًا مع القناة، وما تضمنته هذه المداخلات من تجاوزات وسباب واتهامات باطلة وألفاظ خارجة يعاقب عليها القانون في حق رئيس الأهلي ومدير الكرة بالنادي بجانب قيام رئيس الزمالك بالخروج عن قيم المجتمع المصري والإساءة إلى سمعة العائلات وخدش حياء المواطنين بعبارات لا يجب أن تصدر من شخص تجاوز عمره السبعين عامًا، بالإضافة إلى استفزازه للملايين من جماهير الأهلي ومحاولة إثارة الفتنة في الشارع الرياضي.

وكذلك ما وصفه البعض بالسخرية من أحكام القضاء الواجبة النفاذ؛ خاصة بعدما أصدرت المحكمة الاقتصادية قبل ثلاثة أيام حكمًا ضده في الجنحة رقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي بالسجن لمدة شهر مع الشغل، وإلزامه بأتعاب المحاماة بتهمة السب والقذف والطعن فى الأعراض بحق محمود الخطيب رئيس الأهلي، وخدش سمعة العائلات والإزعاج عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى ولم يتم تنفيذ هذا الحكم النهائي حتى الآن.

اليوم

الأهلي يشكو مرتضى لـ" الأعلى للإعلام" مرة ثانية

تقدم النادي الأهلي، اليوم الجمعة، بشكوى جديدة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد ما يأتي على لسان رئيس الزمالك بصفة يومية تقريبًا من تجاوزات غير لائقة خاصة أثناء المداخلات التليفزيونية التي يقوم بها عبر قناة ناديه.

وطالب الأهلي في شكواه بضرورة تطبيق ميثاق الشرف الإعلامي والأكواد الإعلامية، على القنوات التليفزيونية. ومنع ما يحدث من رئيس الزمالك والذي يخالف كل قيم وتقاليد الشعب المصري.

وتضمنت شكوى الأهلي المدعومة بالمستندات قيام رئيس الزمالك بالسب والقذف في حق محمود الخطيب رئيس النادي وبعض قيادات الأهلي.

وجاء في شكوى الأهلي التي تعد الثانية خلال 72 ساعة بأن النادي لا يزال ينتظر تدخلًا من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خشية حدوث فتنة بين الجماهير، في وقت يحتاج فيه الوطن إلى تكاتف الجميع.