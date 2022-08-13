عمر عبدالمجيد.. ناشئ مصري يفرض نفسه على الفريق الأول لهامبورج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

دشن الناشئ المصري عمر عبدالمجيد مشاركاته مع الفريق الأول لهامبورج في دوري الدرجة الثانية الألماني اليوم السبت، رغم أنه يبلغ من العمر 17 عامًا فقط.

ودخل عمر عبدالمجيد كبديل لزميله روبرت جلاتزيل قبل دقيقة واحدة على نهاية الوقت الأصلي من مباراة الفريق ضد مضيفه أرمينيا بيلفيلد.

وشارك عبدالمجيد في فوز هامبورج بالمباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة على ملعب "شوكو أرينا" بنتيجة 2-0، حيث جاءت الثنائية عند الدقيقتين 28 و73، أي قبل دخول الناشئ المصري.

ويحتل هامبورج المركز الثالث في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية الألماني برصيد 9 نقاط، بعدما فاز في 3 مباريات، كان آخرها اليوم، وخسر في مباراة واحدة.

من هو عمر عبدالمجيد؟

عمر عبدالمجيد من مواليد 19 أغسطس 2005، أي أنه سيكمل عامه الـ17 بعد 6 أيام، ولد في ألمانيا لأب وأم مصريين، ويملك الجنسيتين المصرية والألمانية.

ويلعب عبدالمجيد في مركز الجناح الأيسر، كما يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب، ويبلغ طوله 1.88 متر.

انضم عبدالمجيد إلى أكاديمية هامبورج في يوليو 2021، ثم تم تصعيده إلى فريق الشباب تحت 19 عامًا في يوليو الماضي.

وتمكن عبدالمجيد من خوض أولى مبارياته مع الفريق الأول اليوم، علمًا بأنه دخل قائمة الفريق مرتين من قبل واكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء.

ولعب عبدالمجيد 13 مباراة مع فريق هامبورج تحت 17 عامًا، سجل خلالها 7 أهداف، وصنع هدفين، كما لعب 7 مباريات مع فريق تحت 19 عامًا، لكنه لم يسجل أي أهداف، وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

ولعب عبدالمجيد لمدة دقيقة واحدة فقط مع منتخب مصر للشباب تحت 20 عامًا بقيادة محمود جابر، عندما شارك بديلًا في مباراة الفريق الودية ضد سلوفاكيا يوم 24 مارس الماضي، حيث خسر الفراعنة الصغار تلك المباراة.

ويملك منتخب مصر الأول نجمًا آخر في ألمانيا، هو عمر مرموش الذي ينشط في صفوف فولفسبورج بدوري الدرجة الأولى.