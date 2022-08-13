فياريال يفتتح مشواره في الدوري الإسباني بالفوز على بلد الوليد

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق فياريال بداية قوية في مشواره بالموسم الجديد من الدوري الإسباني، وتغلب على مضيفه بلد الوليد بثلاثية نظيفة، اليوم السبت في المرحلة الأولى من المسابقة.

وسجل نيكولاس جاكسون الهدف الأول لفياريال في الدقيقة 49 ثم أضاف زميله أليخاندرو باينا رودريجيز ثنائية للفريق في الدقيقتين 81 و90.

وفي مباراة أخرى، أفلت فريق إسبانيول من الهزيمة أمام مضيفه سيلتا فيجو في بداية مشوار الفريقين بالموسم الجديد من الدوري الإسباني، وتعادل معه بهدفين لمثلهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الافتتاحية للدوري الإسباني "ليجا".

وحصد كل من سيلتا فيجو وإسبانيول بذلك أول نقطة لهما، في الموسم الجديد الذي افتتح مساء أمس الجمعة بفوز أوساسونا على أشبيلية بهدفين مقابل هدف.

وتقدم سيلتا فيجو بهدفين سجلهما إياجو أسباس وجونسالو باسيينسيا في الدقيقتين 45 و63 على الترتيب.ثم رد إسبانيول بهدفين، أولهما كان عن طريق ايدواردو ايكسبوزيتو في الدقيقة 72 من عمر المباراة.أما الهدف الثاني فكان من علامة الجزاء، عن طريق خوسي لويس سامارتين ماتو، في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل من الضائع.