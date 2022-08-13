افتتاح الدوري الإيطالي.. فوز مثير لميلان على أودينيزي.. وأتالانتا يهزم سامبدوريا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

استهل نادي ميلان حملته في الدفاع عن لقب الدوري الإيطالي بفوز مثير على أودينيزي بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت.

وأقيمت مباراة ميلان ضد أودينيزي على ملعب "سان سيرو" في الجولة الافتتاحية من الدوري الإيطالي للموسم الجديد "2022-2023".

افتتح رودريجو بيساو التسجيل مبكرًا لأودينيزي في الدقيقة 2 ثم تعادل ثيو هيرنانديز لميلان من ضربة جزاء قبل أن يتقدم الروسونيري بالهدف الثاني في الدقيقة 15 عن طريق أنتي ريبيتش.

وأدرك أدم ماسينا التعادل لأودينيزي في الدقيقة 45، قبل أن يتقدم ميلان مرة آخرى عن طريق إبراهيم دياز في الدقيقة 46، وأحرز أنتي ريبيتش الهدف الثاني له والرابع للروسونيري في الدقيقة 68.

وبهذه النتيجة، يحصد ميلان أول ثلاث نقاط في مشوار الدوري الإيطالي، بينما يظل أودينيزي بدون رصيد من النقاط.

وفي مباراة آخرى من الجولة الافتتاحية للدوري الإيطالي، حقق أتالانتا الفوز على سامبدوريا بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب " لويجي فيراريس".

وجاء هدفي أتالانتا عن طريق رافائيل تولوي في الدقيقة 26 وأديمولا لوكمان في الدقيقة 90.