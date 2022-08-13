مانشستر يونايتد يسقط أمام برينتفورد بمشاركة رونالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- لؤي محمد

سقط مانشستر يونايتد بنتيجة مذلة (0-4) على يد مضيفه برينتفورد على ملعب "جريفين بارك" مساء اليوم السبت، في أكبر مفاجآت الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لهذا الموسم، ليقبع في المركز الأخير بجدول الترتيب.

وجاءت رباعية برينتفورد في الشوط الأول، وهي المرة الأولى التي يتلقاها فيها مانشستر يونايتد 4 أهداف في الشوط الأول من مباراة خارج أرضه بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وهي كذلك المرة الثالثة في تاريخ مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي التي يتلقى فيها رباعية في الشوط الأول، بعد مباراتي توتنهام في أكتوبر 2020، وليفربول في أكتوبر 2021.

ومنذ بداية الموسم الماضي، تلقى مانشستر يونايتد 4 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة خارج الديار بالبريميرليج في 6 مناسبات من أصل 20 مباراة.

وسجل رباعية برينتفورد بيليندا جوشوا دا سيلفا، وماثياس يانسين، وبن ميي، وبريان مبيومو في الدقائق 0، و18، و30، و35 على الترتيب.

وشهدت المباراة مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو في صفوف مانشستر يونايتد لمدة 90 دقيقة، لأول مرة هذا الموسم، بعد أن شارك بديلًا في مباراة الجولة الأولى ضد برايتون.

وخسر مانشستر يونايتد للمباراة الثانية على التوالي، بعدما سقط في الجولة الافتتاحية على يد برايتون بنتيجة 1-2 بملعب "أولد ترافورد"، ليقبع في المركز الأخير بلا نقاط.

على الجانب الآخر، حصد برينتفورد نقطته الرابعة بعد أن تعادل في الجولة الأولى مع ليستر سيتي، ليحتل المركز الثالث، متفوقًا بفارق الأهداف عن نيوكاسل يونايتد، وليدز يونايتد، وبرايتون.