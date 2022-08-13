الأهلي يشكو مرتضى منصور للأعلى للإعلام للمرة الثانية في 72 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: الخليج 365

تقدم النادي الأهلي، صباح اليوم السبت، بشكوى جديدة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد ما يأتي على لسان مرتضى منصور رئيس الزمالك بصفة يومية تقريبًا من تجاوزات غير لائقة خاصة أثناء المداخلات التليفزيونية التي يقوم بها عبر قناة ناديه.

ووفقًا للموقع الرسمي للأهلي، فإن النادي طالب في شكواه بضرورة تطبيق ميثاق الشرف الإعلامي والأكواد الإعلامية، على القنوات التليفزيونية، ومنع ما يحدث من رئيس الزمالك والذي يخالف كل قيم وتقاليد الشعب المصري.

وتضمنت شكوى القلعة الحمراء المدعومة بالمستندات قيام رئيس الزمالك بالسب والقذف في حق محمود الخطيب رئيس النادي وبعض قيادات الأهلي، وتوجيه اتهامات باطلة وخوض في الأعراض وخدش سمعة العائلات بالألفاظ الخارجة دون حسيب أو رقيب.

وجاء في شكوى الأهلي التي تعد الثانية خلال 72 ساعة وسبقتها عشرات الشكاوى المماثلة بأن النادي لا يزال ينتظر تدخلًا حقيقيًّا من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والقيام بدوره وردع المتجاوزين خشية حدوث فتنة بين الجماهير، في وقت يحتاج فيه الوطن إلى تكاتف الجميع.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد أصدرت قبل أيام قليلة حكمًا ضد مرتضى منصور في الجنحة رقم 430 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي بالسجن لمدة شهر مع الشغل، وإلزامه بأتعاب المحاماة بتهمة السب والقذف والطعن فى الأعراض بحق محمود الخطيب.