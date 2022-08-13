أنشيلوني سيعتزل بعد انتهاء مهمته مع ريال مدريد 

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني، السبت، أن النادي الملكي سيكون آخر محطاته قبل الاعتزال، وذلك في مقابلة صحافية نُشرت السبت.

وفاز أنشيلوتي (63 عاما) ببطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، وقاد ريال مدريد العام الماضي إلى الظفر بدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية معه.

وينتهي عقد الإيطالي في سانتياغو بيرنابيو، خلال فترته الثانية في العاصمة الإسبانية، في يونيو عام 2024.

وقال أنشيلوتي لصحيفة "إل ميساجيرو" الإيطالية: "هذه المرحلة في ريال مدريد ستُنهي مسيرتي. بعد لوس بلانكوس، سأتقاعد".



(فرانس برس)