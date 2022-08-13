في 35 دقيقة فقط.. مانشستر يونايتد يتأخر برباعية تاريخية أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

الشارقة - اميمة ياسر -

في مفاجأة غير متوقعة، تأخر مانشستر يونايتد برباعية نظيفة أمام مضيفه فريق برينتفورد، في المباراة المقامة حالياً على ملعب "جريفين بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023.

تقدم برينتفورد عن طريق لاعبه بيليندا جوشوا داسيلفا بعد مرور 10 دقائق، بعدما سدد كرة ضعيفة، ولكن فشل الحارس الإسباني دى خيا فى التصدى لها بشكل غريب.

وواصل حارس الشياطين الحمر أخطاءه ليتسبب في الهدف الثاني لبرينتفورد الذي سجله اللاعب ماثياس يانسين فى الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 30، أضاف بن ميي ثالث أهداف برينتفورد، قبل أن يضيف بريان مبيومو الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة 35.

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ودخل مانشستر يونايتد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دى خيا.

الدفاع: دالوت، ماجواير، مارتينيز، لوك شو.

الوسط: فريد، إريكسن، برونو فرنانديز.

الهجوم: رونالدو، راشفورد، سانشو.

ويبحث مانشستر يونايتد عن تحقيق الفوز الأول له هذا الموسم، بعد خسارته في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي على ملعبه وأمام جماهيره ضد برايتون بهدفين مقابل هدف.

ويحتل برينتفورد المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الحالي برصيد نقطة وحيدة، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر بلا أي رصيد من النقاط.