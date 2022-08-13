شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى: فضلت المنتخب الأولمبى على عروض أخرى مغرية ومُعجب بالكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفنى للمنتخب الأولمبي، أنه بالفعل تلقى عروضاً أخرى ومن منتخبات كبيرة، لكنه فضل العرض المصري قائلا، "فكرة المشروع هنا والدعوة إلى هنا كانت عاملا محفزا لنا.. شغف الجمهور والبلد لكرة القدم كان عاملا مشجعا لقبول المسئولية".

وقال ميكالي، فى حوار نشره الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، "مثلما تحدثت قبل ذلك، الناس هنا عاشقة لكرة القدم، وأنا من أشد المعجبين بكرة القدم هنا، وأيضا الكثير من اللاعبين، ومصر لها تاريخ كبير على خاطرة كرة القدم العالمية، ومن هنا جاء اختيار مصر لهذه العوامل شغف الجمهور وكرة القدم الراقية واهتمام المسؤولين أيضا".

وأضاف المدير الفني للمنتخب الأولمبي، "من البرازيل تابعنا المباراة النهائية لمنتخب الشباب فى كأس العرب، واللاعبون قدموا مباراة كبيرة ونعلم جيدا صعوبة هذه النوعية من المباريات، نريد رؤية لاعبين كثيرين وإعطاء الفرصة لآخرين لكى نشكل منتخبا قويا".

وكان خالد الدرندلى، نائب رئيس الجبلاية، قال فى مؤتمر تقديم ميكالي، "نرغب فى تطوير الكرة المصرية، خاصة فى ظل تواجد العضوين محمد بركات وحازم إمام، والثنائى توليا ملف التعاقد مع مدرب منتخب مصر الأول وكذلك الأولمبي لأنه لا يقل عن الأول، والتعاقد مع ميكالي تم بموافقة كامل أعضاء مجلس الإدارة".

وأضاف، "سيكون هناك تعاون بين مجلس الإدارة والأجهزة الفنية الجديدة للمنتخبات، ولدينا قاعدة كبيرة في الشباب والناشئين، هدفنا أيضًا خروج لاعبين من الاحتراف حتي نري محمد صلاح جديد الفترة المقبلة".