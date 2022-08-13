شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي.. مشاركة عبد القادر وانتظام رأفت خليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة مصر المقاصة في دور الـ16 لبطولة كأس مصر والتي تقام مساء غد الأحد على استاد الأهلي - السلام.‏

وخاض الأهلي مرانه الختامي على ملعب التتش، وقبل انطلاق المران عقد ريكاردو سواريش المدير الفني محاضرة بالفيديو ‏مع اللاعبين للحديث في كل الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة المقاصة، ثم خاض الفريق تدريبات اشتملت ‏على جانب بدني وتدريبات الكرة.‏

وشارك أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا في تدريبات الفريق التحضيرية لمباراة المقاصة، بعد تعافيهما من الإصابة التي ‏لحقت بهما، كما انتظم رأفت خليل لاعب الأهلي والعائد من منتخب الشباب بعد حصد وصافة كأس العرب عقب الخسارة من السعودية بركلات الترجيح في المباراة النهائية.‏

وواصل عمرو السولية وطاهر محمد طاهر برنامجهما التأهيلي بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية تحت ‏إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏

وكان الأهلي قد حصل على راحة 24 ساعة عقب ختام معسكر الإسكندرية الذي خاض خلاله الفريق لقاءي الاتحاد ‏السكندري والمصري في الدوري العام الممتاز.











































