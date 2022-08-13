شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الرفاعي تشارك فى الاجتماع الفنى لتصفيات شمال أفريقيا للكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الدكتورة دينا الرفاعي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية فى الاجتماع الفني للدورة الترشيحية التى ينظمها اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم المؤهلة إلى نهائيات دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية فى مدينة أغادير بالمغرب .

وترأس الاجتماع عبد الحكيم الشلماني، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، رئيس اتحاد شمال أفريقيا، وبحضور رضا كريم الكاتب العام المساعد للاتحاد وأعضاء مختلف اللجان المشرفة على التنظيم وممثلي الأندية المشاركة، وهي وادى دجلة المصري وبنك الإسكان التونسي وآفاق الجزائري.

وتوجه رؤساء وفود الفرق المشاركة بدورهم بخالص عبارات الشكر لاتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم على تنظيم هذه الدورة، وسعيه المتواصل فى سبيل تطوير كرة القدم النسائية في بلدان المنطقة، وكذلك للجامعة الملكية المغربية لحسن الاستقبال، معربين عن أملهم فى أن تقام المباريات فى إطار الروح الرياضية وأن يكون الترشح للفريق الأفضل.

وكان اتحاد الكرة المصري برئاسة جمال علام قد رشح الرفاعي لعضوية لجنة الكرة النسائية باتحاد شمال افريقيا.