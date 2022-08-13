شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الأهلي لمباراة المقاصة فى كأس مصر.. غياب بيرسي تاو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة مصر المقاصة فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، والتي تقام مساء غد الأحد باستاد الأهلي والسلام.‏

وضمت القائمة 21 لاعبًا هم: على لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن وأليو ديانج وصلاح محسن ومحمد محمود ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد سيد غريب ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف بكري وزياد طارق وميدو نبيل ومحمد أحمد شرقية.

وكان الأهلي قد اختتم تدريباته استعدادًا لمباراة مصر المقاصة على ملعب التتش مساء اليوم، وقبل انطلاق المران عقد ريكاردو سواريش المدير الفني محاضرة بالفيديو ‏مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة المقاصة، ثم خاض الفريق تدريبات اشتملت ‏على جانب بدني وتدريبات الكرة.‏

وشارك أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا فى تدريبات الفريق التحضيرية لمباراة المقاصة، بعد تعافيهما من الإصابة التي ‏لحقت بهما.‏