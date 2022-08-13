شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى: تدريب المنتخب الأولمبي شرف كبير والجمهور المصرى لديه شغف بكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن سعادته بقيادة أولمبي الفراعنة قائلا، "سعيد بوجودى هنا، وشرف لى تولي تدريب منتخب مصر الأولمبي، وأتمنى القيام بعمل كبير وذات قيمة وتحقيق أحلامنا جميعا".

وأضاف مدرب المنتخب الأولمبي فى حوار نشره الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، "أتوجه بالشكر للقائم بهذا العمل وهو محمد بركات، والذى تواصل بشكل مباشر معنا وكانت مراحل التفاوض سهلة ووجهات النظر متقاربة ووصلنا لاتفاق، وأكرر أنا فخور وسعيد بكونى جزءا من هذا المشروع الذى سنقوم به معا".

وتابع ميكالي، "حقيقة طول الوقت هنا لاقيت كل الاحترام من الجميع وتبادلنا الأفكار.. كل شيء كان ممتازا ومثل ما تحدثت سابقا نريد القيام بعمل كبير.. ونعلم جيدا المهمة الملقاه على عاتقنا وعلى المنتخب ونعلم جيدا أن الجمهور المصري شغوف بكرة القدم وأتمنى تقديم شيئا كبيرا هنا".

ويبدأ ميكالي مشواره التدريبي بخوض تصفيات أفريقيا المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، والمحتمل اقامتها في المغرب العام المقبل، واستهل مدرب منتخب مصر الأولمبي مهمته الجديدة بطلب تقرير عن منتخبي مصر للشباب والناشئين.