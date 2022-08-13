شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يفقد 7 لاعبين أمام منتخب السويس فى الكأس.. و21 لاعبا بالقائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق سموحة، بقيادة عبد الحميد بسيونى، 7 لاعبين فى مواجهة منتخب السويس، فى إطار منافسات دور الثمانية من كأس مصر هذا الموسم، والمقرر لها السادسة والنصف مساء غد الأحد فى السويس.

ويغيب عن سموحة فى مباراة منتخب السويس كل من رجب نبيل وصديق أوجولا وألكسندر أمير عادل ومحمد كناريا وفهد جمعة وأحمد عيد وعلى الملوانى.

وجاءت قائمة سموحة لمباراة منتخب السويس فى الكأس كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان وعمر صلاح ومحمد أشرف

خط الدفاع: أحمد جمال وأحمد بيكهام وأحمد حكم وخالد عبد الفتاح وبهاء مجدى ومحمد شكرى وشريف رضا

خط الوسط: أحمد حمص وحمدى علاء ومصطفى الخواجه وعبد الكبير الوادى ومحمد عبد المعاطى وحسين فيصل وعمار شريف الدين

خط الهجوم: مروان حمدى وإليا سيلا ومحمد نادى وإسماعيل أشرف.

وحذر عبد الحميد بسيونى اللاعبين من قوة المنافس "منتخب السويس"، مؤكدا أنه استطاع التغلب على فيوتشر وطلائع الجيش فى بطولة كأس مصر، ولابد من احترامه لتحقيق الفوز عليه والحفاظ على حظوظ سموحة فى الفوز بالمسابقة.