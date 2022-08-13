الأهلي يعلن مشاركته في الكأس والسوبر بعد تلبية اتحاد الكرة لطلباته

الشارقة - اميمة ياسر -

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي مشاركة فريقه في بطولتي كأس مصر والسوبر المصري، بعد تلبية اتحاد الكرة المصري مطالبه، بتغيير لجنة الحكام.

وقال الأهلي في بيان رسمي: "تلقى النادي خطابًا اليوم من اتحاد الكرة يؤكد فيه الأخير على الاستجابة والحرص الكامل منذ توليه المسئولية على تطوير منظومة التحكيم. والارتقاء بالحكام لأعلى المستويات.. وأن الاتحاد تعاقد مؤخرًا مع الخبير الأجنبي مارك كلاتنبرج وأسند إليه رسميًا قيادة المنظومة التحكيمية بالكامل ابتداءً من 10-8-2022.. وبخصوص ما جاء في الخطاب الذي أرسله النادي لاتحاد الكرة منذ أيام وأشار فيه إلى خطأ حكم الـ«VAR» في مباراة الأهلي وفاركو في الدوري.. أكد اتحاد الكرة في خطابه على أنه بالفعل تم إحالة هذا الملف كاملًا منذ أيام إلى الخبير الأجنبي كلاتنبرج بوصفه المسئول الأول عن منظومة التحكيم للتحقيق في كل الأوضاع القانونية والتقنية واتخاذ ما يلزم من قرارات تصويبية، لكن حسبما جاء في خطاب الاتحاد أنه طبقًا للوائح المنظمة لا يمكن الإعلان عن أي عقوبات يتم توقيعها على الحكام، وذلك لصالح استقرار المسابقة ولكل أطراف المنظومة الكروية".

وتابع: "في ضوء ما سبق واستجابة اتحاد الكرة باختياره قيادة جديدة لمنظومة التحكيم وتسليمه المهمة رسميًا.. وتحويل ملف حكم الـ«VAR» في مباراة الأهلي وفاركو في الدوري للتحقيق لاتخاذ ما يلزم من قرارات تصويبية.. دون الإعلان عنها تماشيًا مع اللوائح المنظمة.. وبعد عرض الأمر بالكامل على مجلس إدارة النادي. تقرر مشاركة فريق الأهلي في بطولتي كأس مصر والسوبر المصري".